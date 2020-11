Dodental door tyfoon Vamco op Filipijnen loopt op

Het zijn de zwaarste overstromingen in de stad in jaren. De kustwacht zwom in sommige buitenwijken door modderig water dat zo hoog als elektriciteitspalen stond. Reddingswerkers gebruikten rubberboten en geïmproviseerde vlotten om kinderen en ouderen in veiligheid te brengen

Tienduizenden huizen kwamen onder water te staan, hoewel het waterpeil in delen van de zwaar getroffen buitenwijk Marikina begon te dalen. „We zullen pas stoppen met zoeken en redden als lokale functionarissen ons vertellen dat iedereen is gered”, zei een woordvoerder van de reddingsdiensten tegen radiostation DZMM. Veel inwoners zochten hun toevlucht op daken. Ongeveer 6000 mensen zijn gered in buitenwijken van Manilla.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn twee mannen die verdronken en een kind dat werd gedood door een aardverschuiving in de provincie Camarines, ten zuidoosten van de hoofdstad. Drie mensen kwamen om na het instorten van een pakhuis in de provincie Cavite.

Bijna 200.000 mensen werden geëvacueerd voordat Vamco woensdagavond aan land kwam met windsnelheden van 155 kilometer per uur. De kracht van de tyfoon is sindsdien afgekomen. De tyfoon volgde hetzelfde pad als tyfoon Goni eerder deze maand. Door die storm, wereldwijd de zwaarste van het jaar, kwamen 25 mensen om het leven en werden duizenden huizen verwoest.