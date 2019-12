Doden door schietpartij in kerk VS

Twee gewonden, onder wie de schutter, overleden op weg naar het ziekenhuis. Een derde gewonde is buiten levensgevaar.

Op beelden op internet is te zien hoe een in het zwart geklede schutter in de volle kerk tijdens een dienst met een vuurwapen loopt en op mensen schiet. Hij wordt vervolgens door mensen in de kerk onder vuur genomen. De schietpartij en de commotie in de kerk zijn gefilmd omdat de dienst via YouTube werd uitgezonden.

"Plaatsen van aanbidding horen heilig te zijn", sprak de gouverneur van de staat Texas Greg Abbott. "Ik ben blij dat leden van de kerk zo snel hebben gereageerd door de schutter neer te halen hielpen om verder verlies van leven tegen te gaan".

Het motief van de schutter is niet bekend.