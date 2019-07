Scheidsrechter legt VAR-besluit uit in stadions

De fans krijgen dan na raadpleging van de VAR door de veldscheidsrechter – naar voorbeeld van het American Football (NFL) – van laatstgenoemde te horen waarom welke beslissing is genomen. „Het klopt dat we voornemens zijn vanaf de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker een on-field-announcement te testen”, laat een woordvoerder van de voetbalbond desgevraagd weten.

„Dat houdt in dat de scheidsrechter na een ingreep van de VAR via een microfoon zijn beslissing kenbaar maakt. Zijn boodschap is dan via de geluidsinstallatie in het stadion en tijdens de tv-uitzending te horen.”