Amerikaanse professor: dragen mondkapjes cruciaal

Een medewerker van een bioscoop in Utrecht draagt een mondkapje en handschoenen. Ⓒ ANP / HH

Het zijn niet de deurkrukken, winkelwagentjes of de lift- of pinautomaatknoppen die bemettingshaarden zijn. Het zijn vooral de mensen die dichtbij je staan en virus uitstoten via de neus en de mond. ,,Daarom is het dragen van mondkapjes cruciaal bij het onderdrukken van de corona-epidemie,” zegt de Amerikaanse geneeskundeprofessor Monica Gandhi van de University of California.