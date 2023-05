Politie: Ruim 100 aanhoudingen rond kampioenswedstrijd Feyenoord

De arrestaties werden onder meer verricht voor openbare geweldpleging, drugsgebruik, vernielingen en het belagen van de politie. Een enkeling werd gearresteerd voor het roepen van antisemitische leuzen. De ME greep rond 21.00 uur in op de Coolsingel toen een groep mensen niet reageerde op het verzoek om de plek te verlaten. Daarbij werd een waterkanon ingezet. Daarvoor waren er vernielingen aangericht en agenten belaagd. Zo werden onder meer rookpotten naar de politie gegooid.

Rond middernacht roept de politie de mensen „vriendelijk, maar dringend” op te vertrekken. Ook is in de hele binnenstad nog veel ME aanwezig. Maar die heeft volgens de politiewoordvoerder na een ingreep eerder op de avond niet meer met charges in actie hoeven komen.

Het kampioenschap van Feyenoord werd zondagavond massaal gevierd in Rotterdam. Het middelpunt van alle feestvreugde was sinds het laatste fluitsignaal de Hofpleinfontein, waar de supporters al zingend voor hun club een verkoelende duik in namen. Ook op de Coolsingel hadden veel fans zich verzameld. Vuurwerk, fakkels, vlaggen, rookbommen en knallende motoruitlaten: duizenden fans vierden uitbundig feest.