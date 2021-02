Basisscholen in West-Brabant gaan toch volgende week open

Lowys Porquin kondigde eerder deze week aan de scholen niet voor de carnavalsvakantie te openen. Openstelling zou niet veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. Bij de organisatie zijn ruim dertig scholen in en rond Bergen op Zoom aangesloten.

„Het was een goed gesprek met bestuur, inspectie en ministerie. Het gesprek met het bestuur heeft geleid tot een oplossing in het belang van de leerlingen. De afspraak is dat de scholen woensdag open gaan, zodat leerlingen weer fysiek onderwijs krijgen en de scholen de tijd hebben om een zorgvuldige en veilige heropening te organiseren”, laat een woordvoerster van het ministerie weten.

De basisscholen waren de afgelopen weken dicht in verband met het coronavirus. Omroep Brabant meldde als eerste dat de scholen weer open gaan.