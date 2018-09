’Airbnb-maatregel schande’

Het koophuis dat je verhuurt is immers je eigen bezit. Bovendien: Wonen in Amsterdam is steeds duurder en er vindt hierom een drastische leegloop plaats van gezinnen die buiten de stad gaan wonen. Scholen krijgen jaarlijks steeds minder kinderen. De extra inkomsten die Airbnb kan genereren remt deze trend nog een beetje af. Van de belasting die betaald wordt over Airbnb, de riante ozb, en de miljoenen aan belasting over de uitgaven die Airbnb-toeristen in de stad doen moet er toch gehandhaafd kunnen worden? En als het echt niet anders kan kun je toch per verhuur een kleine heffing afspreken? Straks is de stad helemaal eigendom van vastgoedbezitters die aan expats verhuren voor langere periodes, en is er voor gezinnen helemaal geen ruimte meer.

F. van Dam, Amsterdam