Duitse 11-jarige betrokken bij dood van 10-jarig meisje

Het lichaam van het meisje werd dinsdag aangetroffen in haar kamer in de instelling in het stadje Wunsiedel, zowat 15 km van de grens met Tsjechië. Het bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf werd verzameld „wijst op de betrokkenheid van een 11-jarige jongen” die in dezelfde instelling verblijft, laten politie en parket in een gezamenlijk persbericht weten.

Verdere details over de zaak geven politie en justitie niet. Ze zeggen enkel dat de jongen nog niet verhoord werd, en dat ze voor hun onderzoek in nauw overleg staan met de plaatselijke jeugdinstanties.

Duitse media meldden dat er sprake is van een mogelijk seksueel misdrijf, maar die informatie wordt niet bevestigd. Het gaat tot dusver slechts om „speculaties”, klinkt het. Ook berichten over aanhoudingen worden ontkend. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat iemand van buitenaf het centrum is binnengedrongen.

Jonge leeftijd

De jongen werd uit voorzorg in een beveiligde inrichting geplaatst. Vanwege zijn jonge leeftijd is hij nog niet strafrechtelijk aansprakelijk.

In de instelling in Wunsiedel verblijven ongeveer 90 kinderen en adolescenten tussen 3 en 19 jaar. De directie zegt „diep geschokt” te zijn door de dood van het meisje.

Vorige maand nog werd Duitsland opgeschrikt door gelijkaardige gebeurtenissen: twee meisjes van 12 en 13 gaven toe dat ze een 12-jarig meisje hadden vermoord. Het slachtoffer werd met verschillende messteken om het leven gebracht in Freudenberg, in het westen van het land.