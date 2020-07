LIVE | 18-jarige Brusselse overlijdt door coronavirus

Een jonge vrouw uit Brussel is om het leven gekomen door het coronavirus. Volgens Het Nieuwsblad had het 18-jarige slachtoffer onderliggende gezondheidsproblemen.

Het is de tweede persoon onder de 24 die bezwijkt aan Covid-19 in België. In maart kwam een meisje van 12 jaar uit Gent om het leven.

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in België is in de afgelopen dagen met 11 procent gestegen tegenover de week ervoor, zo werd dinsdag naar buiten gebracht. Dat bleek uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Per dag waren er gemiddeld 95,3 besmettingen.

Meer alcohol gaan drinken sinds corona? Luister de wekelijkse podcast van Vrouw hier, hieronder of via alle bekende podcast apps. De tekst loopt hieronder door.

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Vakantie moet last-minute en vooral niet te ver weg

’Storing in database coronapatiënten’

Buitenland:

Disneyland Parijs heropent voorzichtig de deuren weer

Trump bekritiseert scholen die niet opengaan in coronapandemie

Financieel-economisch:

Export fors gekrompen in mei

Sport

Real Madrid: ’Fans, vier de titel thuis’

Entertainment:

Coronacrisis ’groot geschenk’ voor verliefde Roel van Velzen

Bekijk hier het coronanieuws van dinsdag 14 juli.