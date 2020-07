LIVE | Aantal coronapatiënten op ic daalt naar 20

Één coronapatiënt heeft sinds dinsdag de intensive care verlaten. Daardoor liggen er nu nog twintig patiënten met Covid-19 op de ic, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen buiten de ic's is de afgelopen 24 uur gedaald met 9 en komt uit op 85. "We zien een onveranderd rustig stabiel beeld in het aantal opnamen van Covid-19-patiënten", licht voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg de gegevens toe.

Intensivisten behandelen momenteel in totaal 593 mensen op de intensive cares, een stijging van 31 in vergelijking met dinsdag. Dat zijn dus ook mensen met andere aandoeningen dan corona. Onder normale omstandigheden zouden ic's nu zo'n 900 mensen behandelen. Daarvoor zijn 1150 bedden beschikbaar. Ongeveer de helft van alle ic-bedden is nu dus niet in gebruik.

Nieuwe coronagolf

Het is van „vitaal belang” dat de EU-lidstaten maatregelen blijven coördineren om het coronavirus in Europa onder controle te houden. De 27 landen moeten nationaal het aantal testen uitbreiden en de ontwikkeling en toepassing opvoeren van corona-apps die contacten vastleggen die een coronapatiënt recent heeft gehad, stelt de Europese Commissie. „Met de lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd, moeten we nu vooruit plannen en improvisatie vermijden om nieuwe uitbraken van Covid-19 te voorkomen”, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

Meer alcohol gaan drinken sinds corona? Luister de wekelijkse podcast van Vrouw hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Juichberichten over coronavaccin uit VS, maar is het écht zo goed?

Mallorca sluit cafés die populair zijn bij Duitsers en Britten

Vrouw (25) staat alleen in lift maar besmet toch 71 anderen met coronavirus

18-jarige Brusselse overlijdt door coronavirus, slachtoffer had volgens Het Nieuwsblad onderliggende problemen

Amerikaans vaccin tegen coronavirus zorgt voor antistoffen

Zwitserse berggebieden ’volgeboekt’ na lockdown

Disneyland Parijs heropent voorzichtig de deuren weer

Trump bekritiseert scholen die niet opengaan in coronapandemie

Financieel-economisch:

Sport

Deze strenge maatregelen moeten de Tour de France coronavrij houden

Real Madrid: ’Fans, vier de titel thuis’

Honkbal in Japan: geen fans, wel cheerleaders

Entertainment:

’Coronacrisis verergerde depressies kleinzoon Elvis Presley’

Coronacrisis ’groot geschenk’ voor verliefde Roel van Velzen

Bekijk hier het coronanieuws van dinsdag 14 juli.