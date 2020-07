LIVE | België durft verder versoepelen niet aan: ’De R-waarde is boven 1’

België durft het niet aan om nu al een besluit te nemen over verdere versoepeling van de beperkende coronamaatregelen per 1 augustus. Het aantal besmettingen zit de laatste week opnieuw in de lift. „Het reproductiegetal is boven 1, waardoor het virus aan kracht wint”, zei premier Sophie Wilmès na afloop van overleg in de Nationale Veiligheidsraad. „Dat is niet goed. De situatie mag zeker niet erger worden.”

De experts en politieke leiders komen over een week opnieuw bijeen om de ontwikkelingen te bekijken en een besluit te nemen. Vooral de evenementen- en cultuursector hadden gehoopt op goed nieuws over bijvoorbeeld hogere bezoekersaantallen. Massa-evenementen en heropening van het nachtleven vanaf 1 september blijven onzeker.

Het aantal besmettingen stijgt weer sinds een aantal dagen. Woensdag werd bekend dat een 18-jarig meisje in Brussel is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het slachtoffer had al gezondheidsproblemen voor ze het virus kreeg. Het is de tweede jongere in België die is bezweken aan het virus. In maart overleed een 12-jarig meisje in Gent.

Nieuwe coronagolf

Het is van „vitaal belang” dat de EU-lidstaten maatregelen blijven coördineren om het coronavirus in Europa onder controle te houden. De 27 landen moeten nationaal het aantal testen uitbreiden en de ontwikkeling en toepassing opvoeren van corona-apps die contacten vastleggen die een coronapatiënt recent heeft gehad, stelt de Europese Commissie. „Met de lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd, moeten we nu vooruit plannen en improvisatie vermijden om nieuwe uitbraken van Covid-19 te voorkomen”, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

Meer alcohol gaan drinken sinds corona? Luister de wekelijkse podcast van Vrouw hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Juichberichten over coronavaccin uit VS, maar is het écht zo goed?

18-jarige Brusselse overlijdt door coronavirus, slachtoffer had volgens Het Nieuwsblad onderliggende problemen

Amerikaans vaccin tegen coronavirus zorgt voor antistoffen

Zwitserse berggebieden ’volgeboekt’ na lockdown

Disneyland Parijs heropent voorzichtig de deuren weer

Trump bekritiseert scholen die niet opengaan in coronapandemie

Financieel-economisch:

Sport

Deze strenge maatregelen moeten de Tour de France coronavrij houden

Real Madrid: ’Fans, vier de titel thuis’

Honkbal in Japan: geen fans, wel cheerleaders

Entertainment:

’Coronacrisis verergerde depressies kleinzoon Elvis Presley’

Coronacrisis ’groot geschenk’ voor verliefde Roel van Velzen

Bekijk hier het coronanieuws van dinsdag 14 juli.