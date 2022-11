Heeft minister Van Gennip de oplossing voor personeelstekorten? ’Ook ouderen moeten solliciteren’

„Senioren worden niet vaker werkloos dan anderen, maar als ze dat eenmaal worden is de kans dat ze weer een baan vinden heel klein”, schetst Van Gennip het probleem. „Ze hebben bijvoorbeeld minder scholing gehad de laatste tien jaar, omdat ze vaak jaren hetzelfde werk doen of werkgevers minder aan senioren willen besteden. En het is voor hen onwennig met solliciteren, omdat dat heel anders gaat dan twintig of dertig jaar geleden.”

Maar volgens haar is het grootste probleem de beeldvorming rond oudere werkzoekenden. „Ik denk dat het begint met een brede herwaardering van die groep, of dat nou 55- of 60-plussers zijn. Veel werkgevers waarmee ik spreek, zeggen: ze worden misschien vaker ziek of kunnen minder aan. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die mensen zijn loyaal, werken hard, melden zich minder snel ziek. Dus eigenlijk ligt daar een enorme kans.”

Het ongekend hoge aantal vacatures, werkgevers zijn naarstig op zoek naar werkenden, maakt ook nog niet dat ouderen wél massaal aan de slag komen. „Dat zie je bij meer groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat ze ondanks de krapte moeilijk aan werk komen”, zegt Van Gennip.

Experiment

Daarom komt ze met een experiment waarbij oudere werkzoekenden de kans krijgen om, bij het begin van een sollicitatietraject, hun vaardigheden in kaart te brengen. „Zorg dat je iemand op z’n vaardigheden beoordeelt en niet op zijn geboortejaar”, zegt Van Gennip.

Daarnaast gaat de minister zowel werkgevers als ouderen nadrukkelijker wijzen op de voordelen van doorwerken na de AOW-leeftijd, voor wie dat wil. „We gaan duidelijker maken dat het heel aantrekkelijk is, fiscaal gezien, als je wil doorwerken na je AOW-leeftijd. Dus dat is ook financieel interessant.”

De minister weet niet of veel ouderen er ook zelf voor kiezen om niet meer een nieuwe baan te zoeken, en zo effectief al met prepensioen zijn. „Dat is moeilijk om in te schatten. Ik kom heel veel senioren tegen die zo graag weer aan het werk willen. Er zijn ook mensen die zeggen: ik vind het wel mooi zo. Maar soms zeggen ze dat ook omdat die ene leuke baan niet langskomt.”

Duwtje in de rug

Van Gennip denkt dat het duwtje in de rug van senioren richting de arbeidsmarkt ook hard nodig is omdat de beroepsbevolking steeds ouder wordt: „Ik denk, met de vergrijzing die eraan komt, dat we nog veel langer oudere mensen moeten zien als volwaardig deelnemer van de samenleving dan iemand die we AOW moeten geven.”