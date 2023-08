Teheran meet met twee maten: Iraanse topambtenaar gespaard na uitlekken ’homo-sekstape’

TEHERAN - Een hoge functionaris in Iran, verantwoordelijk voor het bevorderen van islamitische waarden, is geschorst omdat hij te zien zou zijn op een video waarin hij seks heeft met een man. Het filmpje wordt online gretig gedeeld en vestigt andermaal de aandacht op de afschuwelijke zedenwetten in het land. Anderzijds maakt het pijnlijk duidelijk dat huichelaars met politieke connecties vaak nog altijd boven de (zeden)wet staan.

De getrouwde Seqati zet zich in als directeur-generaal van het ministerie van Cultuur en islamitische Begeleiding voor zedelijk gedrag, waaronder de omstreden hoofddoekplicht. Ⓒ ANP/HH