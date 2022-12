Hongkong schrapt donderdag belangrijkste coronabeperkingen

Volgens de South China Morning Post blijven op bepaalde plaatsen alleen nog mondkapjes verplicht. De regeringsleider van de autonome regio Hongkong, John Lee Ka-chiu, heeft bekendgemaakt dat de versoepelingen donderdag van kracht worden.

In heel China worden coronabeperkingen ingetrokken na een golf van protesten. Het is de bedoeling dat 8 januari tenslotte ook de quarantaineverplichting voor aankomende reizigers uit het buitenland sneuvelt. Dat gebeurt in Hongkong dus donderdag al.

Ondertussen worden er mede als gevolg van de versoepelingen meer besmettingen geregistreerd wat in het buitenland tot zorgen leidt. Taiwan wil vanaf 1 januari mensen die uit China arriveren op corona gaan testen. De VS denken er ook over beperkingen voor reizigers vanuit China in te voeren. Japan gaat vanaf vrijdag het vliegverkeer vanuit China naar maximaal vier luchthavens in Japan loodsen, waar reizigers uit China, exclusief de autonome regio’s Hongkong en Macau, een coronatest moeten doen.