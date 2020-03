Israëlische coalitieonderhandelingen weer muurvast

Even leek oppositieleider Benny Gantz een minderheidsregering te kunnen vormen met gedoogsteun van de Arabische partijen, maar drie leden van zijn politieke blok hebben zich tegen de unieke samenwerking uitgesproken. Ook premier Netanyahu heeft geen meerderheid voor een rechtse regering, waardoor een vierde stembusgang op de loer ligt.

Dat er überhaupt gesproken werd om met de Arabische partijen samen te werken, betekent een kentering. Nog maar twee weken geleden ontkende het Blauw-Wit van Gantz ooit met hen in zee te zullen gaan. Hoewel de Arabische partijen een kleine 20 procent van de bevolking vertegenwoordigen, worden zij doorgaans volstrekt genegeerd. De Likoed van Netanyahu zet ze zelfs weg als ‘terreur-aanhangers’ die buiten de politiek vallen.

Ook oud-minister van Defensie Lieberman noemde hen ‘landverraders’, maar leek toch bereid om in een kabinet met Gantz te stappen dat leunt op de Arabische partijen. De politiek in Israël wordt dan ook niet langer gedomineerd door links of rechts, maar door pro- of anti-Netanyahu. Lieberman valt duidelijk in de laatste categorie, naar nu blijkt onder meer omdat hij de premier ervan beschuldigt hem te hebben aangegeven bij de belastingautoriteiten.

De Arabische kiezer ging begin deze maand massaal naar de stembus. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zij willen Netanyahu een nieuwe termijn ontzeggen. Dat lijkt gelukt: het is aannemelijk dat zij door hun hoge opkomst een of twee zetels van het rechtse blok hebben afgepikt.

Daarnaast wilden de Arabieren duidelijk maken dat zij tegen het vredesplan zijn dat Donald Trump onlangs presenteerde. Niet alleen omdat de Palestijnen er bekaaid vanaf komen, maar ook doordat volgens de voorstellen een aantal Arabische stadjes in Israël in de toekomst bij een onafhankelijk Palestina zouden worden gevoegd. Dat zien zij niet zitten.