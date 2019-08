Doden en gewonden door aardbeving Indonesië

De beving, tussen Java en Sumatra, had een kracht van 6,9 en verwoestte 34 huizen. Meer dan tweehonderd gebouwen liepen schade op. In de hoofdstad Jakarta renden mensen snel de straat op.

Het agentschap waarschuwde voor een tsunami met 3 meter hoge golven, maar die is uitgebleven. In december vielen bij een tsunami na een vulkaanuitbarsting in de regio meer dan 400 doden.