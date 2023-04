Kersverse bestuurder (18) raakt rijbewijs na tien dagen al kwijt

Een beginnersfout is het niet te noemen, want hij weet vast en zeker dat je niet met een gemiddelde snelheid van 138 kilometer per uur over de N242 in Alkmaar mag rijden. Dat moet hij onlangs tijdens zijn autorijlessen hebben geleerd.

Toch kon de kersverse bestuurder donderdag de verleiding niet weerstaan en scheurde over de 80-kilometerweg. Hij leerde gelijk een harde les: wie meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt, is zijn rijbewijs kwijt.

Dat had hij pas net. Sinds 28 maart 2023, staat op de achterkant van het roze pasje. Het rijbewijs wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Dat beslist binnen tien dagen of hij zijn rijbewijs terugkrijgt of dat de bestuurder zich voor de rechter moet verantwoorden.