Duizenden Chinezen besmet met dierziekte door lek bij bedrijf

Ⓒ Hollandse Hoogte

LANZHOU - Ruim 3000 mensen in het noordwesten van China hebben positief getest op de dierziekte brucellose. Gezondheidsautoriteiten in de stad Lanzhou zeiden dat dit te wijten is aan een lek bij een biofarmaceutisch staatsbedrijf waar in juli en augustus vorig jaar vaccins tegen brucellose werden gemaakt.