Vrijwel vergaan lijk van 88-jarige man gevonden in Baarle-Hertog

Officiële bevestiging is er nog niet, maar vermoed wordt dat het zou gaan om het lichaam van een 88-jarige voormalige piloot uit de Verenigde Staten die al enkele maanden een studio huurde in het hotel in de Pastoor de Katerstraat.

Er werd ondertussen een onderzoek geopend om de doodsoorzaak van de man te achterhalen, al gaat het mogelijk om een natuurlijk overlijden. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel is. Het lichaam is inmiddels overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

De 88-jarige man zou de studio hebben gehuurd samen met zijn vriendin. Waar de vrouw zich bevindt, is niet duidelijk.