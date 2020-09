Oproep: gaat u wel of juist niet naar het stadion vanwege corona?

Vanwege corona is een stadionbezoek echter al een avontuur op zich. Daarom komt verslaggever Martijn Schoolenberg graag in contact met fans over het vraagstuk of je wel of niet naar het stadion gaat.

Vind je het risico te groot en heb je daarom besloten thuis te blijven? Of sta je weer te popelen om te gaan? En kun je vandaag op de foto? Mail dan je verhaal, naam en telefoonnummer naar [email protected].