Onderwijsinspectie positiever over Haga Lyceum

Leerlingen van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum aan het begin van de schoolweek (archiefbeeld, 20 januari 2020). Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft de weg omhoog gevonden, maar is nog niet volledig uit de problemen. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een rapport over de islamitische middelbare school, meldt NRC.