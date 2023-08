Grote zorgen bij DUO: studiebeurs een raadsel voor bijna 90 procent ouders van mbo’ers

Er bestaan bij ouders van mbo-studenten veel onzekerheden over wat de ’stufi’ van hun kind precies inhoudt, merkt onderzoeksbureau Motivaction, dat in opdracht van DUO 500 ouders interviewde. Zo is 88 procent van de ondervraagden niet op de hoogte van de laatste veranderingen en weten grote meerderheden niet de precieze regels.

Mbo’ers hebben recht op een thuis- of uitwondende beurs als ze boven de 18 zijn en een bol-opleiding volgen, dat zijn de meer theoretische opleidingen op mbo-niveau 1 tot en met 4. Lang niet alle ouders weten dat dit een prestatiebeurs is: het betekent dat als een student zijn of haar opleiding binnen 10 jaar afmaakt, de beurs een gift van de overheid wordt. Het is dan dus geen lening.

Gratis geld

Voor mbo 1 en 2-studenten zijn de basis- en aanvullende beurs altijd een gift, ook als de student de opleiding niet of niet op tijd afmaakt. Slechts een kwart van de ouders is daar van op de hoogte. Studenten die een praktische bol-opleiding volgen, krijgen geen studiebeurs, maar verdienen geld via een stageplek.

Een derde van de ouders weet niet alle hulpmiddelen voor mbo’ers te benoemen (naast een basis- en een aanvullende studiebeurs zijn dat een ov-jaarkaart en de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rente bij te lenen) en een kwart van hen weet niet of hun kind een studiebeurs heeft aangevraagd voor het komende schooljaar.

Als ze dat niet doen, laten ze een hoop ’gratis geld’ liggen. De basisbeurs voor een uitwonende mbo-student is dit schooljaar 460 euro per maand. Thuiswonende studenten hebben recht op 90 euro per maand van de overheid.

Ouders

„We richten onze communicatie in eerste instantie op de studenten”, zegt een woordvoerder van DUO. „Maar we weten uit ervaring dat, meer dan de mbo-studenten zelf, vooral hun ouders zich verdiepen in studiefinanciering.” De organisatie start daarom deze week een campagne om ouders beter in te lichten. Daarnaast blijven ze (digitale) brieven sturen naar mbo’ers en is er voorlichting vanuit scholen.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Centraal Planbureau dat mbo-studenten relatief vaak de aanvullende beurs mislopen, die is bedoeld voor studenten met ouders die minder dan 60.000 euro per jaar verdienen. In 2019 kwam ongeveer de helft van de mbo’ers in aanmerking voor die beurs, maar deed een kwart geen aanvraag. Sinds dit jaar is het aanvraagsysteem veranderd en staat de aanvullende beurs automatisch ’aangevinkt’. DUO onderzoekt daarna waar de student precies recht op heeft.

Nieuw vanaf dit studiejaar is dat mbo-studenten 35 jaar mogen doen over het terugbetalen van een eventuele lening. Dat was voorheen 15 jaar en is nu gelijkgetrokken met de regels voor studenten in het hoger onderwijs. Ook is de maximale bijverdiengrens afgeschaft: hoeveel mbo-studenten ook in de vrij uren bijverdienen, hij of zij blijft recht houden op studiefinanciering. Het ministerie van Onderwijs hoopt dat meer studenten hierdoor gestimuleerd worden een mbo-studie te doen.