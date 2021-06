Nederland vooral door migratie naar ruim 20 miljoen inwoners in 2070

De groei wordt veroorzaakt door migratie die om verschillende motieven plaatsvindt. Het gaat dan om bijvoorbeeld personen die binnen de EU naar Nederland verhuizen, arbeidsmigranten uit het buitenland maar ook asielzoekers.

Het CBS verwacht dat de grootste groep nieuwkomers van binnen de Europese Unie komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om buurlanden als Duitsland en België, maar ook landen die verder weg liggen als Bulgarije en Roemenië.

Deel nieuwkomers vertrekt weer

Volgens de voorspellingen gaat het jaarlijks om 120.000 mensen, vergelijkbaar met een stad ter grootte van Leiden, die van binnen de EU migreren. Een deel van de nieuwkomers vertrekt echter weer.

Uit de andere Europese landen die niet tot de EU horen, zoals Albanië, Servië, Noorwegen en Rusland, is ook sprake van groei volgens de prognose. Op termijn verwacht het CBS dat er 17.000 mensen per jaar uit deze landen naar Nederland trekken.

Asielzoekers belangrijke groep

Een andere belangrijke groep vormen de asielzoekers. Volgens het rapport komen er naar schatting jaarlijks 18.000 asielmigranten bij tot 2070.

Toch zitten er volgens de auteurs haken en ogen aan die voorspelling. Oorlogen of andere conflicten kunnen namelijk voor een nieuwe piek van asielmigranten zorgen.

Ook is volgens het CBS Nederland afhankelijk wat andere landen in de regio doen. Het CBS noemt dit het ’waterbed-effect’: „De aanname is dat wanneer een land de immigratiewetten strenger maakt, asielzoekers mogelijk eerder geneigd zullen zijn asiel aan te vragen in een buurland.”