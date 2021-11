Brits onderzoek: ’Jonge vrouwen met inenting tegen HPV hebben 87% minder kans op baarmoederhalskanker’

Premium Binnenland

Wat is voor welke kankerpatiënt het beste ziekenhuis? NFK wil toegankelijke keuzehulp leveren

Hoe weet je als patiënt welk ziekenhuis het beste voor jou is bij een bepaalde vorm van kanker? De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) start dinsdag een keuzehulp waarbij vier ziekenhuizen aftrappen door openlijk meer data te verstrekken dan verplicht is over kanker in de borst, ...