Veiligheidsregio: ’We hebben baas supermarkt 18 keer gewaarschuwd’

Al sinds april lopen er gesprekken met eigenaar Raymond Berning, reageert Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente bij RTV Oost. „Wat hier gebeurt, is buitengewoon onverantwoordelijk.”

„We hebben 21 controles uitgevoerd, waarbij achttien keer overtredingen zijn geconstateerd. We hebben tien keer een last onder dwangsom opgelegd, van in totaal 50.000 euro. Er zijn bovendien meerdere intensieve gesprekken gevoerd. Ons restte niets anders dan de zaak te moeten sluiten.”

Volgens de Veiligheidsregio was duidelijk dat de anderhalve meter niet werd gerespecteerd. „Deze supermarkt was een potentiële brandhaard voor nieuwe coronagevallen. Dat willen we natuurlijk niet”, zegt Gerritsen.

Gerritsen stelt dat Berning ’een spelletje’ speelde, onder meer door donderdagochtend gewoon open te gaan ondanks een verbod. „Dat moet je maatschappelijk niet willen”, aldus Gerritsen. Volgens Berning wil ’een stel bobo’s ondernemertje pesten’. „Dat soort aantijgingen houd ik verre van me. De Veiligheidsregio Twente stelt zich buitengewoon constructief op naar allerlei ondernemers in de regio’s”, aldus Gerritsen. „Ons belangrijkste product is het waarborgen van de veiligheid. Die zien wij op deze plek op een heel onverantwoorde manier onder druk komen en daarom treden we op.”