Gezond, dan geen lockdown voor jou: zó doet Chili het

Jaime Mañalich, de Chileense minister van Volksgezondheid, ziet vooral de voordelen van zijn plan, dat hij lanceerde tijdens een persconferentie. Iedereen die een ’carnet de alta’ bemachtigt – een certificaat voor wie corona achter de rug heeft – is weer vrij om te gaan te staan waar hij of zij wil. Zo kan die persoon „een enorme hulp zijn voor diens gemeenschap en wijk”, aldus Mañalich.

Naast bijna zesduizend bewezen besmette Chilenen zijn er ruim twaalfhonderd burgers in het Latijns-Amerikaanse land alweer genezen verklaard, zo maakte Mañalich bekend in het presidentiële paleis La Moneda in Santiago. Het land zucht echter, net als elke getroffen natie, onder de strenge maatregelen die mensen binnenshuis houden en de economie verlammen.

„Aangezien het aantal genezen personen alweer stijgt (..) voeren we een certificaat in voor mensen die de ziekte al hebben gehad en die positief testen op anti-lichamen tegen het virus. Met testen beginnen we over twee weken. Iedereen met een certificaat zal gevrijwaard zijn van elke vorm van quarantaine of restrictie”, onthulde de arts en minister.

Gewapende agenten controleren straten om te zien of iedereen zich aan de regels houdt. Ⓒ REUTERS

Chilenen moeten aan twee voorwaarden voldoen om het coronacertificaat te bemachtigen. Ten eerste moet het twee weken geleden zijn dat iemand besmet is verklaard. En ten tweede moet een serologische test (bloedtest) uitwijzen dat die persoon inderdaad anti-lichamen bij zich draagt. Genezen Chilenen krijgen een papieren certificaat maar worden ook aangevinkt op een persoonslijst van de overheid.

Osterhaus: anti-lichamen geen goede graadmeter

’Voorbarig’, noemt de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus de strategie van de Chileense regering. „Het invoeren van een certificaat is een politieke keuze, daar ga ik niet over”, zegt Osterhaus in een telefonische reactie. „In Nederland werken we al hard aan intelligente app’s. Als dat lukt, zal de noodzaak tot een dergelijk certificaat er waarschijnlijk niet eens zijn voor ons land.”

Maar de belangrijkste kritiek van Osterhaus betreft het gebruik van de test op anti-lichamen als slagboom voor wie wel of geen certificaat krijgt. Een positieve serologische test, dus de aanwezigheid van anti-lichamen in het bloed, betekent namelijk niet per definitie dat iemand geen virus meer bij zich draagt. „Zo iemand zou nog best virus kunnen afscheiden”, aldus de viroloog.

Het vooruitzicht van een ontsnapping uit de lock-down is aantrekkelijk, maar ook in Chili zelf kreeg Mañalich kritiek van Chileense wetenschappers. Ze vinden het plan niet goed doordacht. Zo is onzeker of eenmaal opgedane immuniteit tegen corona levenslang werkt. ,