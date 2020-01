Britse (20) verzint groepsverkrachting, maar mag wel naar huis

De vrouw, toen 19 jaar oud, beweerde dat ze seksueel was misbruikt door twaalf Israëlische tieners. De zaak wordt nauwgezet gevolgd door mensenrechtengroepen.

De vrouw werd gearresteerd nadat ze de beschuldiging had ingetrokken dat de tieners haar half juli in een hotelkamer in het vakantieoord Ayia Napa hadden verkracht.

Ze zei dat ze haar beschuldiging onder dwang van de politie had ingetrokken tijdens aanhoudende ondervragingen zonder dat er een advocaat bij aanwezig was. Aanklagers en de rechtbank wezen haar verweer van de hand.