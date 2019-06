Tien migranten komen om door ongeval Turkije

De bestuurder van het busje negeerde een bevel van een veiligheidsfunctionaris om te stoppen, gaf extra gas en ramde een winkel, meldden de provinciale autoriteiten.

De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt, maar het gaat vermoedelijk om Syriërs. Turkije herbergt het hoogste aantal vluchtelingen ter wereld, vier miljoen in totaal. Het zijn vooral mensen die de oorlog in Syrië zijn ontvlucht. Veel migranten proberen via Turkije Europa binnen te komen.