Code geel in Noord-Holland en Friesland tijdens jaarwisseling

DEN HAAG - Tijdens de jaarwisseling geldt er in de provincies Noord-Holland en Friesland code geel. Het KNMI meldt dat er zaterdagavond en in de loop van de nacht kans is op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur.