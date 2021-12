Kabinet snapt koopkrachtzorgen, maar grijpt niet in

De prijsstijging van 5,6 procent in november heeft in Den Haag wat alarmbellen doen rinkelen. Zowel coalitie- als oppositiepartijen uit de Kamer uitten deze week hun zorgen over de gevolgen voor de koopkracht. Staatssecretaris Wiersma ’begrijpt de zorgen’, maar ziet voorlopig nog geen reden om in te grijpen.

De VVD-bewindsman wijst op de 3,2 miljard euro die het kabinet in oktober heeft uitgetrokken om de hard oplopende energierekening te compenseren. Een ’uitzonderlijke, maar ook zeker rechtvaardige’ ingreep voor een demissionair kabinet, stipt Wiersma aan. En die stijgende energieprijzen zijn volgens hem ’voor een groot deel de reden’ van de zeer hoge inflatiecijfers. Sinds het miljardenpakket zijn die prijzen volgens hem niet verder gestegen.

Prinsjesdag-raming

En het is volgens Wiersma nog te vroeg om te voorspellen hoe het beeld voor 2022 eruit ziet en hoe inflatie en koopkracht zich komend jaar gaan ontwikkelen, aldus Wiersma. Hij zegt geen glazen bol te hebben, maar voorspelt al wel: „In 2022 zal inflatie hoger uitramen dan gedacht in Prinsjesdag-raming.”

Dus komt de koopkracht onder druk te staan, beredeneert de oppositie in de Tweede Kamer die daar ook snelle actie voor wil. PvdA-Kamerlid Nijboer wijst er bovendien op dat de prijzen niet alleen op het gebied van energie stijgen. „Als je bij de benzinepomp staat, word je beroerd van de prijzen. Als je de huurprijzen ziet, dat gaat alleen maar meer worden. Boodschappen worden alleen maar duurder. Moet je dan niet wat meer doen? Hier kun je toch niet mee aankomen.”

Woest

PVV-Kamerlid De Jong is woest dat er ’zelfs geen plan is om inflatiestijging deels te compenseren’: „Dat is echt een grote schande want nu komen heel veel Nederlanders extra in de financiële problemen.” SP’er Van Kent foetert: „Mensen zien hun inkomen verdampen. De regering heeft niets te bieden.” Kamerlid Omtzigt pleit voor een snelle verhoging van het minimumloon en bijbehorende uitkeringen zodat de mensen met de krapste beurs geholpen worden: „Je moet nu naar je beste vermogen een pakket neerleggen.”

Wiersma begrijpt de geluiden uit de Kamer: „Dit is gewoon balen. We hebben dezelfde zorgen.” Maar hij verwerpt wel het idee dat het kabinet helemaal niks doet en wijst nogmaals op het miljardenpakket voor de energierekening: „3,2 miljard euro, dat is niet niks.”