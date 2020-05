Groningse IS-fan met pistool voor de rechter

De man werd in 2017 op een kampeerboerderij in De Lutte aangehouden. Maandag staat hij voor de rechter in Rotterdam. Daar moet duidelijk worden of hij een terroristische aanslag aan het voorbereiden was in Europa of jihadisten in Syrië financieel heeft ondersteund.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets.