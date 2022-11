Opnieuw explosie in dezelfde straat in Antwerpen, twee Nederlanders aangehouden

De explosie was nog geen zes dagen nadat eerder de voorgevel van een 90-jarige dame aan de overkant van de straat werd vernield. Na die eerdere aanslag, zaterdagochtend vroeg in de Pieter van Passenstraat, plaatste de politie een mobiele camera. Maar die schrok de dader(s) niet af.

De explosie deed zich woensdagnacht rond 2 uur voor. Net als zaterdagochtend werd ook nu een zwaar explosief naar een voordeur gegooid, maar dan pal tegenover het pand dat vorige keer werd getroffen. Gewonden zouden er volgens de eerste berichten niet zijn gevallen, maar opnieuw is de schade aanzienlijk: de glazen voordeur van het rijhuis is aan diggelen en ook enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving liepen schade op. Op het moment van de aanval waren jonge kinderen aanwezig in het getroffen pand.

Getuigen zagen vlak na de aanval een auto met Nederlandse nummerplaat wegscheuren richting Boomsesteenweg. De politie was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en begon op aangeven van de getuigen meteen onderzoek te doen in de buurt. Experts kwamen ter plaatse om uit te zoeken welk explosief gebruikt zou kunnen zijn.

Vergissing

Na de aanslag van afgelopen zaterdag bleek al snel dat de daders zich hadden vergist in het pand. Op bewakingsbeelden van een buurtbewoner was te zien hoe de aanslagpleger verschillende keren de straat op en neer liep, alsof hij twijfelde over welke woning hij moest hebben. De 90-jarige bewoonster van het pand vertelde welke impact de ’vergisaanslag’ op haar had gehad. „Mijn lichaam is echt op, ik kan gewoon niet meer”, zei ze. De politie plaatste een mobiele camera voor de gevel van de dame, maar die maakte duidelijk weinig indruk.

Wie het doelwit is van de aanslagen, is voorlopig onduidelijk. Na de aanslag van zaterdag werden in de omgeving van Amsterdam twee verdachten gearresteerd. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor deelname aan criminele organisatie, inbreuken op de wapenwetgeving en vernieling door ontploffing met menselijke aanwezigheid. De onderzoeksrechter heeft om de overlevering van de twee aan ons land gevraagd.

Er is al geruime tijd in Antwerpen sprake van een drugsoorlog waar ook Nederlanders bij betrokken zouden zijn. Maandagavond werd in Antwerpen in een tegengehouden voertuig met Nederlands kenteken een granaat en handvuurwapen aangetroffen. Twee personen werden daarbij gearresteerd.