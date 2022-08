Extreemrechts festival in Ieper alsnog verboden: ’Geen podium voor neonazi’s’

Cultuur

Directeur Lowlands: ondanks duurste tickets ooit toch financiële zorgen

De kaarten voor Lowlands waren dit jaar duurder dan ooit, maar zelfs dat was niet genoeg na twee jaar corona. In Nooit Meer Slapen op NPO Radio 1 vertelt festivaldirecteur Eric van Eerdenburg dat de prijs voor de kaarten dit jaar 35 euro steeg maar de winstgevendheid van het evenement niet is zoals ...