’Kwartetmoord’ growshop Enschede: gaan verdachten eindelijk praten?

Verdachten Denis, Camil en Dejan in de rechtszaal Ⓒ Petra Urban

ENSCHEDE - De verdachten van de viervoudige moord in een growshop in Enschede staan vanaf dinsdag voor de rechter. De rechtbank in Almelo heeft vijf zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van het strafproces waarin zes verdachten terechtstaan.