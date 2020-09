’Kwartetmoord’ growshop: slachtoffers door het hoofd geschoten

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Op 13 november 2018 werden vier doodgeschoten mannen gevonden in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. De slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten, mogelijk vanwege een ruzie in de hennepwereld. De eigenaar van de growshop, Tuan Nguyen, werd gevonden bij de ingang van het pand en is drie keer in zijn hoofd geraakt, hield de rechter de verdachten voor. Ook de andere slachtoffers zijn in het hoofd geschoten.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat alle vier slachtoffers met twee verschillende kalibers kogels om het leven zijn gebracht. Verder zijn er tien hulzen gevonden, waarvan een huls in een rolkoffer die in de kofferbak van de auto van verdachte Camil A. lag. Die huls zou zijn verschoten met hetzelfde wapen dat gebruikt is bij de viervoudige moord in Enschede. Op een huls in het pand is DNA gevonden van Dejan A., op een monitorkabel in het pand is DNA aangetroffen van Denis A.

De moorden zouden kort na 14.30 uur zijn gepleegd. Dat zou volgens de rechtbank blijken uit de stappentellers van de slachtoffers die door de politie zijn uitgelezen. Die stappentellers in hun mobiele telefoons stopten om 14.36 met het registreren van bewegingen. De rechtbank beschikt verder over camerabeelden die aantonen dat het uit Servië afkomstige trio op de dag van de moord om 12.58 uur is vertrokken uit Hengelo. In de auto vond de politie later bloedsporen, onder meer aan de binnenkant van de bijrijdersplek en op de rugleuning en op de mat bij de achterbank, waar volgens de camerabeelden vader Camil heeft gezeten. De kleding die de verdachten onderweg droegen is niet teruggevonden. „Kennelijk is er van kleding gewisseld”, concludeerde de rechter.

De drie hoofdverdachten werden al binnen een paar dagen na de moordpartij opgepakt. Twee andere mannen en een vrouw worden verdacht van medeplichtigheid. Dit drietal zou de wapens hebben geleverd dan wel daarin hebben bemiddeld. Zij staan woensdag voor de rechter.

Op 13 november 2018 werden de vier doodgeschoten slachtoffers gevonden in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. Ⓒ GinoPress

Het OM beschikt naar eigen zeggen over een zee aan bewijsmateriaal, bestaande uit onder andere camerabeelden, DNA-sporen, wapens en vingerafdrukken.

Aanvankelijk zou de inhoudelijke behandeling in april plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis werd die uitgesteld. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht op vrijdag 6 november.