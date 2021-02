Man ontdekt plots dat zijn auto uitbrandt: ’Had heel anders kunnen aflopen’

Ondanks de forse schade was bewoner Ad vrijdagochtend blij dat het slechts daarbij is gebleven. „Ik ben wel geschrokken, want dit had heel anders kunnen aflopen”, vertelt hij aan Omroep Brabant.

Rond 01.30 uur moest Ad plassen, toen hij ineens licht buiten zag. „Dat was mijn geluk. Ik ging kijken en vervolgens zag ik dat onze auto in brand stond en dat het vuur oversloeg naar de carport.”

Vlammen

De man waarschuwde de brandweer en vluchtte met zijn echtgenote het huis uit. „We liepen langs de vlammen. Volgens de brandweer had het niet veel langer moeten duren, anders had het hele huis in lichterlaaie gestaan.” Gelukkig voor Ad is er in huis nu alleen sprake van rookschade en stank. „We zijn echt goed weggekomen.”

Vorige week vrijdag was er in deze buurt ook al een auto in brand komen te staan. En dinsdag werd gepoogd een auto in de buurt in brand te steken. Toch denken ze bij de brandweer aan kortsluiting in plaats van brandstichting, meldt de omroep.