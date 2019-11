Politieteam ondermijning kost 52,4 miljoen euro

Dat bevestigt een woordvoerder van de Nationale Politie na berichtgeving daarover van Nieuwsuur. De 350 voltijdmedewerkers moeten het voor elkaar krijgen dat zware drugscriminelen in de kraag kunnen worden gevat. Het is voor het eerst dat de Nationale Politie openheid geeft over de samenstelling van het team. „Het bedrag en het aantal fte staat nog niet helemaal vast, maar het zal in deze orde van grootte zijn”, aldus de politiewoordvoerder.

Wiersum

Na de moord op advocaat Derk Wiersum kondigde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan om een landelijk team op te richten. Daarin zitten onder meer de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie (OM) en de douane. Het team komt onder leiding van de politie.

CDA-bewindsman Grapperhaus kondigde onlangs in De Telegraaf aan eenmalig 110 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de oprichting van het interventieteam, het bewaken en beveiligen van rechters, advocaten, journalisten en officieren van justitie. Een deel van dat bedrag gaat naar campagnes om het drugsgebruik tegen te gaan.

Structureel extra geld voor het interventieteam is er nog niet. Dat kwam de minister op forse kritiek te staan van burgemeesters Halsema van Amsterdam en Aboutaleb van Rotterdam. Grapperhaus heeft gezegd dat hij er zich in het kabinet hard voor gaat maken dat er wél een structureel ondermijningsfonds komt.