EU blijft nucleaire deal met Iran steunen

Volgens Mogherini werkt de overeenkomst van 2015 tussen Iran en zes wereldmachten waaronder de Verenigde Staten. „Het voldoet aan het belangrijkste doel, namelijk het Iraanse nucleaire programma beperkt en onder streng toezicht houden.”

President Donald Trump dreigt de deal over het kernprogramma te torpederen. Hij beslist naar verwachting vrijdag of de onder het akkoord opgeschorte sancties op de Iraanse olie-export opnieuw geactiveerd moeten worden. Volgens Trump heeft het land meer zogeheten zwaar water (dideuteriumoxide) dan is afgesproken. Die stof kan worden gebruikt bij de productie van plutonium.