OM eist 30 maanden cel tegen douanier Tariq S.

Voor wat betreft het OM krijg S. ook een verbod op uitoefening van het ambt voor 3 jaar.

S. werd vorig jaar in de zomer van 2020 opgepakt. Saillant detail is dat de vader van Tariq S. verdachte is in een groot cocaïne-onderzoek dat gerelateerd is aan deze corruptiezaak. Het is vooralsnog een raadsel hoe douanier Tariq S. ooit door de screening van de Rotterdamse havens kwam.

Tariq S. is een van de zeker tien douaniers die de afgelopen jaren van corruptie worden verdacht of ermee in verband worden gebracht.