Echtpaar werd financieel en geestelijk kapotgemaakt In hel door cyberbende: pensioenpot van 70.000 euro leeggeroofd

Door Gerda Frankenhuis en Mick van Wely

Cybercriminelen drongen het leven binnen van Peter Bos en zijn vrouw, die daardoor in een ware hel belandden. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Het is een huiveringwekkend verhaal. Wie de beklemmende serie ’Luther’ op Netflix heeft gezien over cybercriminelen die levens binnendringen en vernietigen, ziet bij het relaas van Peter Bos* (71) de fictie in realiteit veranderen. De man werd financieel en geestelijk kapotgemaakt door een verdachte van de ’Genesis-bende’.