Oorlog in Oekraïne Dag 182 van de invasie LIVE | Zelenski in Veiligheidsraad: doden door raketten op treinstation

Ⓒ Telegram

De oorlog in Oekraïne duurt nu precies zes maanden. De schade in het land is enorm en de hoeveelheid slachtoffers blijft stijgen door de aanhoudende gevechten. In Oekraïne wordt woensdag de onafhankelijkheidsdag gevierd om te gedenken dat het land zich in 1991 afscheidde van de Sovjet-Unie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski denkt dat Moskou de dag zal aangrijpen om een grote aanval op Oekraïense steden uit te voeren. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier in ons liveblog.