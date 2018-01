Honderdste geboortedag pech-pionier

Voor wie wil worden bijgepraat, er zijn eigenlijk twee wetten van Murphy. De eerste luidt officieel: Wanneer er meer dan één manier is om iets te doen en een van die manieren zal resulteren in een catastrofe, dan zal iemand het op die manier gaan doen.

De tweede is wat bekender: Als er een manier is waarop mensen het verkeerd kúnnen doen, zúllen ze dat doen. Ofwel: Alles wat mis kan gaan, gaat mis. Heb je net een boterham gesmeerd en laat je die per ongeluk vallen met de beboterde kant op de vieze vloer? Murphy’s Law. Gaat het aquarium lekken? De schuld van Murphy. Is de bus net weg, staan de stoplichten allemaal op rood en doet de computer niet wat jij wil? Je raadt het al, het is die Murphy weer.

Woestijntest

Maar wie was die Murphy die overal roet in het eten gooit? Edward A. Murphy werd geboren op 11 januari 1918 in de buurt van het Panamakanaal. Hij werkte als kapitein bij de Amerikaanse luchtmacht en kwam voor het eerst met de zin op de proppen tijdens een onderzoek naar de snelheid die een menselijk lichaam kan doorstaan. Een testpop met zestig sensoren werd in de woestijn aan hevige G-krachten onderworpen. De resultaten bleken echter onbruikbaar omdat de sensoren op een verkeerde manier waren bevestigd. Murphy zou bij dat besef zijn legendarische woorden hebben uitgesproken.

Hulpeloos

De mens is hulpeloos, zo leert de wet in feite. Want wat we ook doen en hoe goed we ons best ook doen, het zal altijd een keer fout gaan. Een ding is zeker: Murphy’s Law is het perfecte excuus wanneer iets tegen zit. Want wanneer het goed gaat hebben we dat natuurlijk helemaal aan onszelf te danken, maar wanneer het even niet zo gaat als we willen? Dan geven we maar al te graag Murphy de schuld.

Staan er fouten in dit artikel? Dan kan de auteur daar niets aan doen: de wet van Murphy...