Nieuw filmpje snelheidsduivels: motorrijder tikt 270 km per uur aan

De twee kwamen deze week al in opspraak door beelden op Dumpert waarin te zien is hoe ze in 11 minuten van Breda naar Rotterdam rijden, een rit van zo’n 50 kilometer waar je normaal gesproken volgens Google Maps ongeveer 36 minuten over doet. Ze halen links en rechts het verkeer in en rijden ook met hoge snelheid tussen auto’s door. Dat doen ze ook in het nieuwe filmpje, maar dan ’s avonds/’s nachts.

De rit van de twee is vanaf de A29 te zien bij knooppunt Hellegatsplein in Noord-Brabant tot aan Rotterdam. De beelden zijn gemaakt door een camera op de helm van een van de bestuurders. Ze rijden 24 kilometer in een kleine 10 minuten, met in het donker snelheden van ruim boven de 200 kilometer per uur.

Politie op de hielen

De politie zat sinds de publicatie van het eerste filmpje al op de zaak en zal de touwtjes nu helemaal aanhalen. Er kwamen al tientallen tips binnen. Agenten zouden ook beschikken over meer beeldmateriaal van de twee snelheidsduivels, schrijft Omroep Brabant.