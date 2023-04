Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlands bedrijf restaureert in Rome Liefde voor oude ’hooligan-fontein’: ’Vreselijk wat er is gebeurd’

Door Sophie van den Berg

Met veel gevoel voor detail en historie restaureren Nederlandse specialisten een fontein in Rome. Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Nu honderden Feyenoord-supporters ondanks een verbod naar Rome willen voor de kwartfinale in de Europa League, houdt ’fonteinrestaurateur’ Louis Camps zijn hart vast. De beschadigingen aan de monumentale Barcaccia-fontein door Feyenoorders in 2015 staat hem nog helder voor de geest. Donderdag staan AS Roma en Feyenoord weer tegenover elkaar op het veld.