Van Aartsen: meer actie tegen antihomogeweld

Van Aartsen reageerde in een spoeddebat over dit onderwerp, op initiatief van de VVD naar aanleiding van twee recente gevallen van vermeend antihomogeweld in de hoofdstad. „Ik vind het waardeloos dat dit soort dingen in de stad Amsterdam gebeuren.” Hij benadrukte dat extra alertheid nodig is.

De burgemeester wil met betrokkenen bespreken wat voor ideeën er zijn en wat er op korte en langere termijn moet gebeuren om dit soort incidenten tegen te gaan.

VVD-raadslid Marianne Poot zei dat het gevoel heerst dat het aantal incidenten tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti) toeneemt. Van Aartsen zei dit beeld te herkennen, maar uit de meest recente cijfers blijkt volgens hem dat het aantal incidenten iets terugloopt.

„Dat is interessant, al is het maar de vraag in hoeverre je bij dit soort delicten af kunt gaan op cijfers”, zei de burgemeester.