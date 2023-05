Economieminister: geen sprake van ’graaiflatie’

Een week geleden zei het economisch bureau van de Rabobank dat er mogelijk sprake was van graaiflatie, vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar. Wel waarschuwde de bank dat de prijsstijgingen ook andere oorzaken kunnen hebben. Bedrijven kunnen zich mogelijk voorbereiden op nog hogere kosten in de toekomst, aldus de onderzoekers.

Maar toch had de inflatie ongeveer 2 procentpunt lager kunnen liggen, als bedrijven ”hun verkoopprijzen hadden beperkt tot wat strikt noodzakelijk was om hun winst op peil te houden.” Dat effect was volgens de bank „niet verwaarloosbaar” geweest.

„Sommige bedrijven hebben een hogere winst dan andere”, geeft Adriaansens toe. Maar, daar heeft het kabinet al maatregelen tegen genomen, bijvoorbeeld door een extra heffing voor gasbedrijven die topwinsten maakten. De minister vindt het woord graaiflatie „polariserend.”