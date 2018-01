Supermarkt Midwoud doelwit inbrekers: buurtbewoners komen in actie

Een van de organisatoren is Ed Bobbedijk. Hij woont al dertien jaar in het dorp en kent het echtpaar goed. Met dorpsgenoten organiseert zaterdag 20 januari een actiedag om Hisse en Yvonne te helpen. „Zij zijn er behoorlijk kapot van”, zegt Ed tegen NH Nieuws.

’Emotionele schade’

„We vinden het heel sneu voor ze. We kunnen de Spar gewoon niet missen”, aldus Ed. „De schade is natuurlijk wel te verhalen op de verzekering, maar de emotionele schade die die gasten ze hebben aangedaan, dat is verdomde moeilijk. Ze worden midden in de week wakker gemaakt door de politie omdat er weer is ingebroken en dan kunnen ze er ’s nachts weer naar toe om de rommel om te ruimen.”

Op de actiedag zullen tal van activiteiten worden gehouden. „We houden een ludieke actie om zoveel mogelijk mensen vanuit Midwoud en Oostwoud naar de supermarkt te krijgen. Dan gaan we tompoucen, glühwein en chocomel verkopen. Boodschappen worden ingepakt en voor mensen naar hun auto gebracht. Ook zijn we bezig met een ’Sparwash’, in plaats van een carwash. Van de mensen die boodschappen doen, wordt de auto gewassen.”

’Kunnen niet zonder de Spar’

Het winkeliersduo is te aangedaan om te reageren, aldus NH Nieuws. Ed weet zeker dat de actiedag ze goed zal doen. „Het geld dat we verzamelen gaan we aan ze aanbieden. We moeten dit doen, omdat we niet zonder de Spar in het dorp kunnen.