Van Barneveld richt pijlen op Haagse raad

De Groep De Mos heeft momenteel 4 van de 45 zetels in de Haagse raad. Daarmee is het een van de grootste oppositiepartijen. De partij maakt binnenkort de volledige lijst bekend. ADO-speler Tommie Beugelsdijk sprak ook al zijn steun uit voor De Mos. Of ook hij op de lijst staat, is nog onbekend.

Andere partijen in Den Haag hebben ook bekende kandidaten. Zo staan op de lijst van het Haagse CDA oud-voetballer Lex Schoenmaker en olympisch snowboarder Dimi de Jong.