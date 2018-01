Politie maakte vorig jaar 24 slachtoffers met vuurwapens

Het gaat alleen om gevallen waarbij er gewonden of doden vielen door vuurwapengebruik van agenten. 2017 kende het laagste aantal schietincidenten van de afgelopen vijf jaar.

Hoewel het aantal schietincidenten vorig jaar relatief laag was (in andere jaren waren er zo’n tien incidenten meer), is het aantal dodelijke slachtoffers naar verhouding hoog. In 2015 bijvoorbeeld, raakten 29 mensen gewond maar vielen er geen doden.