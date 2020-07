Vrouw doodgebeten door haai

Een tweede vrouw die samen met haar in het water bij Baily Island lag, liep geen verwondingen op.

Het is voor het eerst dat iemand ten prooi valt in dat gebied bij Maine.

Getuigen zagen de aanval vanaf de kant gebeuren. Twee kayakkers brachten het slachtoffer en de andere vrouw naar de kust, zo schrijft de Press Herald.

James Sulikowski, die vroeger de haaienpopulatie in het gebied bestudeerde, zegt dat de vrouw de pech had dat ze ’voor voedsel’ werd aangezien.

Witte haai

Hij denkt dat het mogelijk wel om een vijf meter lange witte haai gaat. Dat gevreesde roofdier trekt langzaam via de Amerikaanse oostkust naar het noorden op zoek naar meer eten.

In 2010 werd een man die aan het filmen was in zee aangevallen door een haai. Hij wist het roofdier af te weren met zijn camera.

Zeehonden

Voorlopig is een zwemverbod rond Bailey Island ingesteld. Vooral in de buurt van zeehonden, de favoriete prooi van haaien, is het te gevaarlijk.

Een instituut dat haaienaanvallen bestudeert, adviseert mensen als ze het water in gaan in groepen te zwemmen en geen reflecterende zwemkleding te dragen. Je moet zeker ’s avonds of tijdens de schemering het water niet in, omdat de haaien dan actiever zijn.